Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo kubar, 1 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 11 kilo kubar, 1 kilo 250 gram toz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbarat neticesinde 2 şahsın yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüpheli 2 şahısların evinde ve bahçesinde yapılan aramada 10 kilo 943 gram kubar esrar, 1 kilo 250 gram toz esrar, 86 kök kenevir bitkisi ve 36 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki insan bedenine benzeyen cisim ihbarı ekipleri harekete geçirdi

 Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü

 Düğünde silahla havaya ateş açarken yanındaki kişiyi başından vurdu

Düğünde silahla havaya ateş açarken yanındaki kişiyi başından vurdu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Mehmet Erdem
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te 12 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:12:05. #1.17#