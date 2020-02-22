Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu
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Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu

Bilecik'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

22.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:29
Bilecik'te 12 asker hastanelik oldu

'te akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 12 asker Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre; Bilecik 2'nci Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı, 9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli askerlerden 12 kişi akşam yemeği sonrası rahatsızlandı. Kusma ve ishal şikayeti ile Bilecik Devlet Hastanesine getirilen askerler, burada tedavi altına alındı.


Öte yandan askerlerin toplu şekilde ishal ve kusma şikayetinin nedeni yapılan tahlil ve tetkikler sonrası belirleneceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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