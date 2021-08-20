Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak
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Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak

Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çiftçilere yerli ve doğal olarak yetiştirilen 118 bin 750 adet sebze fidesini dağıtacaklarını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çiftçilere yerli ve doğal olarak yetiştirilen 118 bin 750 adet sebze fidesini dağıtacaklarını söyledi.

Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Sera Alanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen sebze fidelerini teslim aldı. Çiftçilere destek amacıyla başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Semih Şahin şunları söyledi:

"Biz de Bilecik Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya bir el atalım, el uzatalım dedik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla bu fideleri Bilecik'e getirdik. Bu bir başlangıç olacak. Bu fidelerin hepsi doğal fide. Hibrit fide yok bunların içinde. Daha sağlıklı ve güvenli ürünler. Bunları muhtarlarımızın koordinasyonunda köylülerimize dağıtacağız. Köylülerimizin daha sağlıklı ürünler yetiştirmesi ve daha çok kazanmaları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Muhtarlardan projeye övgü dolu sözler

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar da gerçekleştirilen projeyi çok beğendiklerini belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ettiler.

Muhtarlar aynı zamanda köylülerin çalışmayı duyduklarında büyük bir memnuniyet yaşadıklarını da sözlerine ekledi. - BİLECİK

Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak
Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak
Bilecik'te 118 bin 750 adet sebze fidesini çiftçilere dağıtacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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