Bilecik'te 1 kişiyi ağır yaralayan 3 kişi tutuklandı

10.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:26

Bilecik'te 1 kişiyi darp ederek ağır yaralayan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Yüksek Hızlı Tren yolu üzerinde bulunan bir barakada Harun İ., Semih S., Ömer C. ile Olcay Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Olcay Y, sert bir cisimle başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Ağır yaralı Olcay Y, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Öte yandan ağır yaralı şahsın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA