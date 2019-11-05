Bilecik tarımı için Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı

05.11.2019 13:35

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Değerlendirme ve Planlanma Toplantısı yapıldı.



Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya İl Müdür Yardımcıları Mustafa Demirbaş, Erkal Gedikli ve şube müdürleri ile ilçe müdürleri katıldı. Toplantıda konuşma yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, büyük bir aile olduklarını belirterek, "Öncelikle biz büyük bir aileyiz. Şubeler ve ilçeler arası iletişimimiz kuvvetli olmalı ve aynı zamanda bütün işlerimizi plan kapsamında yapmalıyız. En kötü plan plansızlıktan iyidir. İşlerinizi haftalık, iki haftalık ve aylık olarak planlamalıyız. 2019-2020 yılını eğitim yılı olarak değerlendirmeli, kış sezonunu gerekirse gece eğitimleri vererek, halk eğitim, işkur, ziraat odaları, üretici birlikleri ve kooperatiflerle ortaklaşa eğitimler planlamalı, sivil toplum örgütleri ve paydaşlarımızla daima iletişim halinde olmalıyız. Yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeliyiz. Açılacak çiftçi kurslarının planlanmasında şubeler kendi aralarında koordineli bir şekilde çalışsınlar" ifadelerine yer verdi.



"İmkanları zorlayarak sahada çiftçimizin yanında olalım"



Yoldaş, konuşmasının sonunda, çiftçinin yanında olmaları gerektiğine de değinerek, "Üreticilerimize desteklemelerle ilgili bilgiler verelim. İlimizin tarımsal potansiyelini göz önüne alarak meyve ve sebze konularında bilgiler paylaşalım. İmkanları zorlayarak sahada çiftçimizin yanında olalım. Gittiğimiz her yerde yaptığımız her çalışmayı tutanak altına alıp dosyalayalım. İlimizde ve ilçelerimizde devamlılığı olan, sürdürülebilir, karlı projeler üretelim ve bu tarz ürünleri teşvik edelim. Gıda güvenliği ve hayvan sağlığı konusunda çok hassas davranalım. Mümkün mertebe hastalıktan ari işletme elde etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Hastalık ortaya çıktıktan sonra alınacak tedbirlerde hem ekonomik kayıp fazla olur hem de başarı şansı az olur. Mutlaka aşılamaları, küpe işlemlerini ve hayvanların kayıt altına alma işini hızlı bir şekilde yapın. Bu konuda ihmalimiz olmaması gerekir. Gıda denetimlerinde gıda güvenliğini asla ihmal etmeyelim 5996 Sayılı Kanunun verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirelim. Okullarda ve halka açık toplantı, seminer ve konferanslar düzenleyerek bilgilendirmeyle oto kontrolü sağlamalıyız. Böylece üretici ve tüketicinin bilinçlenmesiyle gıda denetimi kolaylaşır" şeklinde konuştu.



Toplantı, şube ve ilçe müdürleri ile yürütülen faaliyetler ile genel bir değerlendirmenin ardından, gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler konusunda istişareler yapılmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA