Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırı yanan aileye ziyaret
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırı yanan aileye ziyaret

27.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:20
Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş'tan ahırı yanan aileye ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga beldesinde çıkan yangında 43 küçükbaş hayvanı telef olan aileyi ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga beldesinde çıkan yangında 43 küçükbaş hayvanı telef olan aileyi ziyaret etti.

Yoldaş ile Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, ekiplerin hasar tespit çalışmalarını takip ederek, aileye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yoldaş, "Üreticimize ait işletmede çıkan yangında 270 hayvandan 43'ü telef olmuştur. Ayrıca işletmede bulunan 60 çuval hayvan yemi, 2 otomatik suluk ve 4 metal suluk zarar görerek kullanılamaz hale gelmiştir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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