Bilecik tam kapanmaya tam uyuyor

Bilecik'te vatandaşlar tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri ise aralıksız sürdürüyor.

Bilecik'te vatandaşlar tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri ise aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın illere gönderdiği genelge ile 17 günlük tam zamanlı kapanma 29 Nisan akşamı saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Bilecik'te de kısıtlamanın ilk haftasında sokaklar boş kaldı. Kentte oluşturulan 8 kontrol noktasında görev alan polis ekipleri denetimlere başladı. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten sürücü ve yayaların izin belgelerinin kontrolleri yapıldı. Belgeleri gösteremeyen kişilerin haklarında ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten tutanak tutuldu.

Öte yandan yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı adeta sessizliğe büründü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı