Bilecik STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 16:19

Bilecik'te, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren diğer STK temsilcileri ve üyeleri, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Tuğgeneral Yalçınkaya'ya Türk Bayrağı ve Ertuğrul Gazi Türbesinden getirilen toprak sunuldu.



Bilecik halkının her zaman Mehmetçik'in yanında olduğunu ve harekata ilişkin kararı desteklediklerini dile getiren STK'lılar, "Devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz, orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Ülkemiz, memleketimiz, yarınlarımız ve daha güçlü bir Türkiye için birlik ve beraberlik içersinde olacağız" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK

Kaynak: İHA