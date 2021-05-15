Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı
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Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı

Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı.

2020-2021 sezonunu Beşiktaş şampiyon olarak tamamlarken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Beşiktaşlılar şampiyonluğu buruk kutladı.

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 16. şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş taraftarları büyükşehirlerde sokaklara dökülürken, Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı. Polis farklı 16 noktada uygulama yaparken, tüm araçlar sorgulandı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı Bilecik'te taraftarlar şampiyonluğu evlerinde kutladı. - BİLECİK

Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı
Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı
Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı
Bilecik sokaklarında adeta kuş uçmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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