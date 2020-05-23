Bilecik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'in işlek cadde ve sokakları boşaldı.
23.05.2020 04:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:46
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'in işlek cadde ve sokakları boşaldı.
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Kaynak: AA