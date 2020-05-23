Bilecik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
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Bilecik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'in işlek cadde ve sokakları boşaldı.

23.05.2020 04:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 04:46

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bilecik'in işlek cadde ve sokakları boşaldı.

Bilecik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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