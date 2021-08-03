Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapatıldı

Bilecik-Söğüt karayolu devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bilecik-Söğüt karayolu devam eden yol çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. İlçeye gitmek isteyen yüzlerce araç bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendiriliyor.

Osmanlı Devletinin kurulduğu topraklar olan Söğüt'e giden Bilecik-Söğüt karayolu ulaşıma kapatıldı. Yola mıcır döken yetkiler, 'Yapım çalışmaları nedeniyle yol Yeniköy-Bilecik arası trafiğe kapalıdır' yazılı tabela koydu. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi türbesini ziyaret için gelen yüzlerce araç, bir görevli tarafından alternatif köy yollarına yönlendiriliyor. Yolu bilmeyen bazı sürücüler ilçeye gidemeden geri dönüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı