Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi kurulması kararını onayladı. Şehrimize, hemşerilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl da üniversite bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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