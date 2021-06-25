Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi kuruluyor

Bazı fakültelerin kurulması ile bazı yüksekokul ve fakültelerin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.