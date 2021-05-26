Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) yapımı tamamlanan projelerin açılışı için tören yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) yapımı tamamlanan projelerin açılışı için tören yapıldı.

Kampüs Ana Giriş Kapısı, İstiklal Marşı Anıtı, Kampüs Park ve Bayrak Direği Alanı projelerinin açılışı için düzenlenen törende konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, üniversitede yapılan fiziki, teknik ve akademik çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Sağlık alanındaki çalışmaların Tıp Fakültesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi ile yeni bir boyut kazandığını belirten Şentürk, üniversite tarafından yapılacak tüm çalışmalara Valilik olarak paydaş olacaklarını anlattı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise kamu ve özel sektör paydaşlarına projelere yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Milli sporcu Melih Ulupınar, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi tarafından yürütülen "İnsansız Hava Araçlarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında tasarlanan İHA'larla uçuş gösterisi yaptı. Gösteri esnasında proje sorumlusu Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk, tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan insansız hava araçları hakkında davetlileri bilgilendirdi.

Törene, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kurum müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde toplu açılış töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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