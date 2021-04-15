Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan göreve başladı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan göreve başladı

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Baykan göreve başladı

Prof. Dr. Mahmut Baykan'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak görevine başladığı bildirildi.

Prof. Dr. Mahmut Baykan'ın, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak görevine başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'le Baykan'ın Tıp Fakültesine tahsis edilen H Blok'ta incelemede bulundukları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykan, öncelikli hedeflerinin Temel Tıp Bilimleri Bölümünün fiziki, akademik ve teknik alt yapısını tamamlamak ve bu süreçte eğitimlerine anlaşmalı üniversitelerde başlayacak öğrencilerin eğitim hayatlarına Bilecik'te devam etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Bilecik halkına verilen sağlık hizmetinde kalite ve çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Baykan, ilerleyen dönemde Bilecik'te yaşayanların sağlık hizmeti almak için çevre illere gitmek zorunda kalmayacağını ifade etti.

Bilecik'in coğrafi konumunun sağladığı çok önemli avantajlar olduğunu belirten Baykan, tam teşekküllü bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yalnızca Bilecik'e ve ülkeye hizmet etmekle kalmayacağını, uluslararası anlamda sağlık hizmeti verebilen bir merkeze dönüşebileceğini belirtti.

Rektör Beydemir de Baykan'ın tıp fakültesi, üniversite ve kente büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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