Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi oldu. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 60 62 269,67608 351,87587 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 40 41 253,21965 315,81963 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50 52 251,50091 287,45222 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik SAY 50 52 263,99813 315,22443 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50 52 259,73592 319,16907 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 60 62 260,56010 350,27430 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ) SÖZ 40 41 243,71972 300,05651 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 72 275,20434 328,02475 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım SAY 50 52 246,47245 284,76480 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60 60 328,46215 422,99638 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 40 41 219,80555 242,08593 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 40 41 221,36073 294,40242 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 70 72 226,96888 279,11066 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80 82 231,30565 293,89523 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40 41 219,09473 346,47099 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 61 281,65442 306,96894 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40 41 265,00764 285,32230 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler SÖZ 90 92 294,92838 354,17341 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ) SÖZ 60 62 276,48678 349,63006 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 72 339,66727 387,78904 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 72 290,23023 340,36366 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 50 5 286,04545 323,78598 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 70 9 283,96408 307,96806 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 70 70 314,94307 332,88608 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) EA 2 0 --- --- BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 90 90 330,75836 376,88763 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi EA 60 61 248,83393 285,51444 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 60 62 278,17993 315,81640 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 60 62 221,86313 256,64906 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40 41 214,84159 258,58271 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 40 13 192,26394 237,78045 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği SAY 30 31 242,53611 272,22428 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Ziraat Mühendisliği Programları SAY 40 40 261,05496 305,85103

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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