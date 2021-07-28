Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları!
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları!

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi oldu. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ6062269,67608351,87587
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)SÖZ4041253,21965315,81963
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik ve Bilgisayar BilimleriSAY5052251,50091287,45222
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/MatematikSAY5052263,99813315,22443
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY5052259,73592319,16907
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ6062260,56010350,27430
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)SÖZ4041243,71972300,05651
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ7072275,20434328,02475
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel TasarımSAY5052246,47245284,76480
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA6060328,46215422,99638
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA4041219,80555242,08593
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA4041221,36073294,40242
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA7072226,96888279,11066
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA8082231,30565293,89523
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA4041219,09473346,47099
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim SistemleriEA6061281,65442306,96894
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)EA4041265,00764285,32230
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimlerSÖZ9092294,92838354,17341
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)SÖZ6062276,48678349,63006
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar MühendisliğiSAY7072339,66727387,78904
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7072290,23023340,36366
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY505286,04545323,78598
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY709283,96408307,96806
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk GelişimiEA7070314,94307332,88608
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)EA20------
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY9090330,75836376,88763
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık YönetimiEA6061248,83393285,51444
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal HizmetEA6062278,17993315,81640
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve BankacılıkEA6062221,86313256,64906
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans YönetimiEA4041214,84159258,58271
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA4013192,26394237,78045
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyosistem MühendisliğiSAY3031242,53611272,22428
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY4040261,05496305,85103

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları! - Haberler
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