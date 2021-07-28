Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi oldu. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Bilecik Şeyh Edebali taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|60
|62
|269,67608
|351,87587
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|253,21965
|315,81963
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|50
|52
|251,50091
|287,45222
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik
|SAY
|50
|52
|263,99813
|315,22443
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50
|52
|259,73592
|319,16907
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|60
|62
|260,56010
|350,27430
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|243,71972
|300,05651
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70
|72
|275,20434
|328,02475
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Endüstriyel Tasarım
|SAY
|50
|52
|246,47245
|284,76480
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
|EA
|60
|60
|328,46215
|422,99638
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|40
|41
|219,80555
|242,08593
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|40
|41
|221,36073
|294,40242
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|70
|72
|226,96888
|279,11066
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80
|82
|231,30565
|293,89523
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|40
|41
|219,09473
|346,47099
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|60
|61
|281,65442
|306,96894
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|40
|41
|265,00764
|285,32230
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler
|SÖZ
|90
|92
|294,92838
|354,17341
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İslami İlimler Fakültesi/İslami İlimler (İÖ)
|SÖZ
|60
|62
|276,48678
|349,63006
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|339,66727
|387,78904
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|290,23023
|340,36366
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|50
|5
|286,04545
|323,78598
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|70
|9
|283,96408
|307,96806
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi
|EA
|70
|70
|314,94307
|332,88608
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu)
|EA
|2
|0
|---
|---
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|90
|90
|330,75836
|376,88763
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|61
|248,83393
|285,51444
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|60
|62
|278,17993
|315,81640
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık
|EA
|60
|62
|221,86313
|256,64906
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Muhasebe ve Finans Yönetimi
|EA
|40
|41
|214,84159
|258,58271
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|13
|192,26394
|237,78045
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30
|31
|242,53611
|272,22428
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|40
|40
|261,05496
|305,85103
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.