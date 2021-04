Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosundan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, yakın bir geçmişte 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin basireti ve sarsılmaz vatan sevgisiyle atlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birtakım emekli amiralin yaptığı darbe iması masum ve kabul edilebilir bir tutum olamaz. Necip milletimiz, demokrasimize ve milletimizin iradesine karşı hangi şer odağından gelirse gelsin, her türlü saldırıya ve her türlü tehdide karşı yüce devletimizin yanında yer alacaktır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ülkenin bölünmez bütünlüğü, egemenlik hakları, demokratik ve hukuki tüm kazanımlarında devletin yanındadır. Akademik ve idari tüm kadromuzla, mevcut ve mezun öğrencilerimizle ülkemizin birliği, dirliği ve gelecek vizyonunda devletimize koşulsuz bağlılığımızı ilanen tekrar ediyoruz. Her türlü darbeyi, millet iradesini ve demokrasimizi sekteye uğratacak tüm girişimleri ise lanetliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever