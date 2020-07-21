Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sanal fuara katıldı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dün başlatılan "Study in Turkey" adlı sanal fuarda yerini aldı.
21.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:38
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından dün başlatılan "Study in Turkey" adlı sanal fuarda yerini aldı.
Kovid-19 salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen fuara ülke çapında 176 üniversite katılıyor.
İnternette "www.virtualfair-yok.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilen fuarda öğrenciler, Bilecik ve BŞEÜ hakkında merak ettiklerini öğrenme imkanı bulabiliyor.
Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez gerçekleştirilen küresel ölçekli sanal fuarla 142 ülkeden öğrenci adayları sanal ortamda üniversitelerle bir araya gelebiliyor.
Kaynak: AA