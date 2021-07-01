Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beydemir, Bahçelievler kazısını inceledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2021-2022 dönemi çalışmaları devam eden Bahçelievler kazı alanında incelemelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 2021-2022 dönemi çalışmaları devam eden Bahçelievler kazı alanında incelemelerde bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Beydemir'in çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Beydemir'in, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erkan Fidan ve ekibine yeni dönem çalışmalarında başarılar dilediği aktarılan açıklamada, Prof. Dr. Beydemir'e incelemelerinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun'un eşlik ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever