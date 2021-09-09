Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi proje ekibi, TEKNOFEST finalinde yarışacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup öğrencinin oluşturduğu proje ekibinin, 13-18 Eylül tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST finalinde üniversiteyi temsil edeceği bildirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden (BŞEÜ) bir grup öğrencinin oluşturduğu proje ekibinin, 13-18 Eylül tarihlerinde Bursa Yunuseli Havalimanı'nda yapılacak TEKNOFEST finalinde üniversiteyi temsil edeceği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Batuhan Arslan, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Emirhan Eryazıcı, Burak Karagöz, Mehmet Kesekoğlu ve Haydar Süren'in, Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasının "Sabit Kanat" kategorisinde finale kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret eden proje ekibinin, kendi üretimleri olan insansız hava aracı (İHA) hakkında sunum yaptığı aktarılarak, "Otonom iniş-kalkış, otonom uçuş ve hedef tespiti yapabilen İHA, görüntü işleyip konum bilgisi kaydederek 1,5 kilograma kadar faydalı yükü hedef noktasına teslim edebiliyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever