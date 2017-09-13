Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Zirvesinde
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2’inci MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve sergisi, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2'inci MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve sergisi, 6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve Ar-Ge merkezlerini bir araya getiren organizasyonda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi BEBKA tarafından ayrılan stantta yer aldı. Özel sektör, kamu ve üniversitelerden 213 kurum ve kuruluşun katıldığı, 500'e yakın inovatif ürün ve icadın sergilendiği zirvede, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görevli akademisyenler, Doç. Dr. Nurcan Çalış Açıkbaş, Yrd. Doç. Dr. Miraç Alaf, Yrd. Doç. Dr. Emre Dandıl, Yrd. Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen ve Arş. Gör. Hakan Üçgün Ar-Ge projelerini sergileme fırsatı yakaladı.
Üniversiteler, teknoparklar, kalkınma ajansları ve Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen inovatif projelerin tanıtılmasına, hızla yatırıma dönüşmesine, benzer projeler arasında ortak çalışmalar yapılmasına, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesine, Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülke olma hedefine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen zirve, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) öncülüğünde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığının himayesine, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK, DEİK ve TOKİ'nin katkıları ile gerçekleşti. Zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. - BİLECİK