Bilecik Sevgi Evleri'ndeki çocuklardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bilecik'te Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, biriktirdikleri harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bilecik'te Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, biriktirdikleri harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı merkezde barınan 11 çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek verdi.

Harçlıklarını bir araya getiren çocuklar, topladıkları parayı bir zarfa koyarak, müdürlüğe teslim etti. Çocukların bağışı, kampanyanın banka hesabına yatırıldı.

Çocuklardan İbrahim Halil Çeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya destekte bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Çeri, "18 yaşın altında olduğumuz için dışarıya çıkamıyoruz. Paralarımızı birleştirdik ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya bağışladık. Siz de evde kalın, koronavirüsü hep beraber yenelim." dedi.

Arda Avcı da evde sosyal mesafelerini koruyup bol bol kitap okuyarak, sportif faaliyet ve oyunlarla vakit geçirdiklerini aktardı.

Kaynak: AA