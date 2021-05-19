Bilecik saat 09.30'dan sonra gazete okudu

Bilecik'e gazeteler geç gelince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Bilecik'e gazeteler geç gelince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi geç saatte biten maçların olduğu günlerde Bilecik'te gazeteye erişimde aksaklık yaşanıyor. Dün gece de Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası Finali'nin ardından gazeteler geç gelince vatandaşlar ancak saat 09.30'dan sonra gazete okumaya başladı. Sabah erken saatlerde işe gidenler duruma tepki gösterdi.

Bilecik il merkezinde gazete dağıtım bayii bulunmuyor. İl merkezine gazeteler, dağıtım bayisi bulunan Bozüyük'ten geliyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı