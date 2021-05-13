Bilecik Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiriyor
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Bilecik Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiriyor

Bilecik Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Bilecik'te vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde tam kapanmaya büyük oranda riayet ederken, polis ekiplerinin kent merkezindeki denetimleri aralıksız sürüyor.

Bilecik'te kent merkezinin işlek noktaları olan Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu. Emniyet ekipleri kent merkezinin çeşitli noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçları durdurarak denetim yaptı. - BİLECİK

Bilecik Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiriyor
Bilecik Ramazan Bayramı'nın ilk gününü sakin geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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