Bilecik protokolü Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü nedeniyle birer mesaj yayınladı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan, 18 Mart Çanakkale Zaferinin, bir daha dönmemek üzere cepheye giden ecdadın, tüm imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanı olduğunu belirtti.

Şentürk, şehitleri saygıyla ve şükranla anarak, şöyle devam etti:

"18 Mart, Çanakkale'nin geçilemeyeceğinin, milletimizin esir edilemeyeceğinin ve vatanımızın parçalanamayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, Türk milletinin tarih sahnesinden silinmeye çalışıldığı bir dönemde Atatürk'ün 'Ya istiklal, ya ölüm!' diyerek bizlere vatan yapmak için hiçbir fedakarlıktan çekinmeden, korkusuzca şehitlik ve gazilik mertebelerine erişen büyük kahramanlarımızın bizlere en kıymetli armağanı ve emanetidir. Bizler de bu şuurla, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacak, şanlı destanı nesilden nesile aktararak, bu mukaddes emaneti daima hatırlayacak ve hatırlatacağız. Bu duygularla, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde, bu toprakları bize emanet eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanı uğruna canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Belediye Başkanı Şahin

Belediye Başkanı Semih Şahin de Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale Zaferinde şehit olan kahramanları saygı ve minnetle andığını ifade etti.

Çanakkale Zaferi'nin kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemine değinen Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"106 yıl önce yedi düvele Türk milletinin gücünü ispat eden Çanakkale Zaferi, tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazıldı. Tüm dünyanın gözlerini üstüne diktiği Anadolu toprakları, Çanakkale Zaferi ile durdurulmuştur. Bu zaferin önemi ve büyüklüğü, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım' sözüyle anlatılabilir. Bizler de kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik olarak bize miras kalan bu zaferi en iyi şekilde anlayıp ve gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere zaferin mimarı tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan