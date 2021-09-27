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Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'e yapılan Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilecik'e yapılan Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Proje sona erdiğinde 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı noktalarına yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya devam ediyor. DSİ'nin yapmış olduğu projeler bir taraftan tarımda verimliliği arttırırken diğer taraftan da göçü önlüyor. Bu kapsamda DSİ tarafından Bilecik'e yapılan Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

"Ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 630 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz"

Çalışmaları devam eden Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajının tamamlanmasının ardından barajda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dolusavak, su alma yapısı, enjeksiyon işlemleri, derivasyon tüneli, kaya ve kil ocağı ulaşım yolları, vana odası ile kret ulaşım yollarının tamamlandı. Gövde dolgu imalatlarının kalan kısmı, elektrik-aydınlatma ve havalandırma imalatları, ayar vana odası imalatları, cebri boru imalatları tamamlanacaktır. Temelden yüksekliği 72 metre ve su depolama kapasitesi 4,47 milyon m 3 olan Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajının tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile dekar başına 900 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 9 milyon 630 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Bilecik Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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