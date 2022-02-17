Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: "Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir" - Haberler
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Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: "Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık:

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık, geçtiğimiz haftalara göre meyve sebze fiyatlarında yarı yarıya bir düşüş olduğunu belirterek, vatandaşın yüzünün güldüğünü belirtti.

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık, geçtiğimiz haftalara göre meyve sebze fiyatlarında yarı yarıya bir düşüş olduğunu belirterek, vatandaşın yüzünün güldüğünü belirtti. Özellikle sebzelerde en düşük fiyatların görüldüğünü belirten Çalık, "İnsanların en çok tükettiği domates, salatalık, biber, gibi ürünlerin 25 liranın üzerinde bir fiyatı vardı. Bu hafta 10-12 lira arasında satılmaya başlandı. Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir" diye konuştu.

Özellikle domates ve salatalıkta büyük düşüş var

Pazar esnaflarından Günay Türker ise düşüşlerin özellikle domates ve salatalıkta görüldüğünü belirtti. Türker, "Fiyatlar böyle olunca insanlar daha çok tüketmeye başladı. Sıcakların iyice artmasıyla fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. Fiyatlar böyle olursa insanların cebine de sıkıntı olmaz. Bu fiyatlar, hasat başlayınca ve havalar tam anlamıyla düzelince daha da düşecektir" dedi. - BİLECİK

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

Bilecik Pazarcılar Derneği Başkanı Bahattin Çalık: Havalar ısındıkça fiyatlar daha da düşecektir

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Domates, Bilecik, Ekonomi, Haberler

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