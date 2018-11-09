Bilecik Özel Eğitim Gören Çocuklar Buz Pistinde

Bilecik'te, Özel Eğitim ve İş Okulu'nda eğitim gören çocuklar buz pisti ile tanıştırıldı.

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte özel eğitim gören öğrenciler Vadi Park Eğlence Merkezi'ne götürüldü. Belediye Başkanı Nihat Can'ın da katıldığı etkinlikte çocuklara buz pistinde kaydırıldı. Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı konuşmada, öğrencilerimizi İki haftada bir buz pistinde ağırlayacağız. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Belediye olarak bu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız' dedi.

Buz pistine ilk kez ayak basan öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu. Ayakta durmakta zaman zaman güçlük çeken öğrencilere öğretmenleri yardım etti.