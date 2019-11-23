Bilecik osmaneli konakları turizme kazandırılıyor

23.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:18

Osmaneli konakları turizme kazandırılıyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları yeniden restore edilerek turizme kazandırılıyor. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 150'si tarihi tescilli 500'e yakın konak olduğunu ifade ederek, 'Bu restorasyonları bitirdiğimizde doğal güzellikleri de içerisine kattığımızda parklarımızla, köprüleriyle, camileriyle, konaklarıyla, kilisesiyle öne çıkan bir ilçe konumuna gelecek. Turizm anlamında da Safranbolu, Baypazarı ve Odunpazarı gibi çok önemli bir yere sahip olacağız dedi.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tescili bulunan tarihi konaklar zamana direniyor. Osmaneli Belediye Başkanlığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projelerle konakları yeniden restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 150'si Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nde tarihi tescili yapılmış 500'e yakın konak bulunuyor. Osmaneli Belediyesi, konaklar için kurduğu ekipler restorasyon çalışmalarına devam ediyor. 350 bin metre kare SİT alanı olan ilçede tarihi konakların restorasyonu tamamlandığında Safranbolu, Baypazarı ve Eskişehir'deki tarihi Odunpazarı evleri kadar turizme değer katması amaçlanıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleri ile gerek sokak çalışmaları gerekse konaklardaki restorasyonlar devam ettiğini ifade etti. Tarihi Osmaneli konaklarının Romalılardan, Anadolu Selçuklulardan ve Osmanlılardan kalan dönemlere ait olduğunu belirten Şahin, 'Şu anda SİT alanımız 350 bin metre kare. Bu SİT alanı içerisinde tescilli 150 tane tarihi konak var. Ancak, tescillenmemişleri de koyduğumuz zaman yaklaşık 500-600 tane bu anlamda konağın olduğunu görüyoruz. Şu anda biz özellikle belli bir bölgede restorasyonlara odaklandık. Bunları süratle turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle özellikle sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık. Şu anda burada restorasyonlara devam ediyoruz. Bu konakları bir taraftan restore ederken diğer taraftan da bir kimlik kazandırmaya çalışıyoruz. Aynı bölgede yine Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile birlikte tarihi çarşının canlandırarak iş geliştirme merkezi olarak yapılması konusunda çalışmamız devam ediyorö dedi.

'TURİZMDE ÖNEMLİ BİR KONUMA GELECEK'

Osmaneli Belediyesi'nde restorasyon için yaklaşık 25-30 kişilik bir ekip kurulduğunu kaydeden Şahin, 'Bu ekiple çok daha uygun maliyetlere bunları yapabilmiş oluyoruz. Çünkü restorasyonlar gerçekten çok faklı maliyetlere gidiyor. Herkes eskiden SİT alanından çıkmayı talep ederdi, şuanda da sahip çıkıyor. Turizm anlamında çok yakın bir gelecekte Safranbolu, Baypazarı, Odunpazarı gibi çok önemli bir konuma geleceğiz. Bu restorasyonları bitirdiğimizde doğal güzellikleri de içerisine kattığımızda parklarımızla, köprüleriyle, camileriyle, konaklarıyla, kilisesiyle öne çıkan bir ilçe konumuna geliyorö diye konuştu.

Yeniden restore edilen Osmanlı, Selçuklu, Roma gibi medeniyetlere ev sahipliği yapmış kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 2-3 katlı, cumbalı konakları tarihi konaklar, turizme oteller, kafeteryalar ve müze olarak hizmet verecek.

Kaynak: DHA