"Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi
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"Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel
'Bilecik okuyor' etkinliği düzenlendi

57. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi.

57. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, Kozabirlik İlköğretim Okulunda, İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, AFAD Müdür Vekili İrfan Demirçelik, İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili İdris Kaya'ya ile birlikte sınıfları gezerek, öğrencilere kitap ve kütüphaneye üye kartları ile İçişleri Bakanlığınca, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle AFAD bilgilendirme ve Bilecik'i tanıtıcı broşürler dağıttı.

Bilecik'te anaokulundan liseye, üniversiteden yetişkinlere kadar herkesin aktif olarak katılacağı "Bilecik okuyor" etkinliği düzenlediklerini ifade eden Şentürk, "Nitelikli kültür sahibi olmanın en güzel yolu kitap okumaktan geçiyor. Okullarımızda ve kütüphanemizde öğrencilerimizi ve Bileciklileri kitaba ulaşılabilirliklerini sağlıyoruz. Kitap okuyarak kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri bakımından kitap okumanın faydaları var. Dünyayı algılayan, anlamlandıran, yönlendiren, analitik ve eleştirel bakabilen, sorgulayıcı ve aklını kullanan bireyler olmaları açısından kitap okumak önemli. Akademik anlamda başarılı olmanın yanında aynı zamanda bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda da başarılı olmalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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