Bilecik - Nacakla 79 Yaşındaki Eşini Öldürdü

Nacakla 79 yaşındaki eşini öldürdü



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 81 yaşındaki Mehmet Fedekar, eşi 79 yaşındaki Zeynep'i başına nacakla vurarak öldürdü.



Çarşı Mahallesi'nde geceleyin meydana gelen olayda iddialara göre, Mehmet Fedekar, tartıştığı eşi Zeynep'in başına nacağın arka kısmı ile vurdu. Mehmet Fedekar, eşinin öldüğünü anlayınca Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Eve giden polis ve 112 sağlık ekipleri, Zeynep Fedekar'ın cesediyle karşılaştı. Zeynep Fedekar'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Mehmet Fedekar polislere, eşiyle geçimsizlik nedeniyle aralarında zaman zaman tartışma çıktığını, olay gecesi de tartışırken bir anık öfkeyle eşinin kafasına nacakla vurduğunu söyledi. Fedekar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.