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Bilecik Mülakatı üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu

Bilecik Mülakatı üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik ve Türkiye'ye tarihine damga vuran olaylardan biri olan Bilecik Mülakatı bu kez üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik ve Türkiye'ye tarihine damga vuran olaylardan biri olan Bilecik Mülakatı bu kez üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu.

Yönetmen Semih Dindar'ın Bilecik Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığı ' Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülakatı' belgesel film hazırlandı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih bölümü öğrencileri 'Bilecik Mülakatı' konusu işledikten sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Doç. Dr. Taner Bilgin'in anlatımıyla ' Cumhuriyet Hattında Bilecik Mülakatı' belgesel filmi seyrettiler. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in de izlediği belgesel film, öğrenciler ve katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. Gösterimin ardından Başkan Şahin, belgesel filmin yapımında emekleri geçen yönetmen Semih Dindar ve Aykut İpek'e plaketlerini takdim etti.

"Sevr'in yırtılıp atılmasına giden sürecin ilk adımı"

Bilecik Mülakatı'nın önemine değinene Başkan Şahin, "Cumhuriyet tarihine damga vuran ve Sevr Antlaşması'nın yırtılıp atılmasına giden sürecin başlangıcı olan Bilecik Mülakatı, çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla anılmaya ve gün geçtikçe daha da anlam kazanmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi'nin bu anlamda çalışmalarına devam edecek, Bilecik Mülakatı gibi Cumhuriyet tarihimizdeki özel günleri daha da coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" dedi.

Dersin sonlanmasıyla Başkan Semih Şahin'e 'Anadolu Yükselirken' kitabını hediye eden Doç. Dr. Taner Bilgin, bu tür etkinlik ve çalışmalara verdiği katkılardan dolayı Bilecik Belediyesi'ne teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik Mülakatı üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu

Bilecik Mülakatı üniversite öğrencilerinin dersine konu oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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