Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi şehit edilişinin 100. yıldönümünde anıldı

Milli mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin 100. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Milli mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehit edilişinin 100. yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı.

Deresakarı Köy Camisinde mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Bilal Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Müftüsü Ali Erhun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve üyeleri, Köy Muhtarı Yaşar Öztiryaki ile vatandaşlar, Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'nin türbesini ziyaret etti.

Vali Şentürk, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların kolay kazanılmadığını ifade ederek, "Buraların vatan olarak kalabilmesi, sahip çıkılmasıyla mümkündür. Mehmet Nuri Efendi gibi vatan için şehit olan dedelerimiz veya yakınlarımız var. Vatan için canlarını feda etmiş insanları, geçmişimizi çocuklarımıza aktarmalıyız. Geçmişimize sahip çıkmak durumundayız, geleceğimizi de ona göre inşa etmeliyiz. Bilecik'te 1200'lü yılları da 1900'lü yılları da görmek mümkün. Bugün huzur içinde yaşıyoruz ama bir dönem bu topraklarda sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla millet olarak vefalı olmak durumundayız. Geçmişimizi, büyüklerimizi unutmayacağız, gençlerimize de unutturmayacağız, vefalı olacağız. Biz kimse için tehdit değiliz, ama vatanımıza yan bakanlara da fırsat verecek değiliz. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi korumalıyız." diye konuştu.

Yapılan duaların ardından Şentürk, Erhun ve Öztiryaki, Müftü Mehmet Nuri Efendi'nin sandukasına Türk Bayrağı örttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan