BİLECİK Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs varBİLECİK'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı.

Minik Turan'dan virüs uyarısı: Kolonyalarımızı alın, her tarafta virüs var BİLECİK'te 3 yaşındaki Turan Türksoy, babasına ait temizlik ürünleri satan dükkanın önündeki stantta 'Ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın, her tarafta virüs var' diye bağırarak herkesi uyardı. Babası Hasan Hüseyin Türksoy'un sosyal medyaya yüklediği video beğeni topladı. Bilecik'te bir temizlik firması sahibi olan Hasan Hüseyin Türksoy'un 3 yaşındaki Turan Türksoy, dükkanın önünde açtıkları kolonya satış standında koronavirüs hastalığına karşı çağrıda bulundu. Turan videoda kolonların başında durarak, 'Kolonyalarımızı alın, sizin iyiliğinize, ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Büyüklerim dışarıda virüs var, her tarafta virüs var' diye bağırdı. Baba Hasan Hüseyin Türksoy, koronavirüs sebebiyle günlerdir çocuğunun evden çıkamadığını ifade ederek, 'Turan'ı dışarıya hava alması için çıkarttım ve dükkana getirdim. Dükkanın önündeki kolonya satış masasını görerek birden başına geçip kolonya almaları yöndün de çağrıda bulundu. Videoyu hem uyarıcı olması içinde hem de hatıra olsun diye sosyal medyaya yükledim' dedi. Bilecik'te bir temizlik firması sahibi olan Hasan Hüseyin Türksoy'un 3 yaşındaki Turan Türksoy, dükkanın önünde açtıkları kolonya satış standında koronavirüs hastalığına karşı çağrıda bulundu. Turan videoda kolonların başında durarak, 'Kolonyalarımızı alın, sizin iyiliğinize, ellerinizi yıkayın, yüzünüzü yıkayın. Büyüklerim dışarıda virüs var, her tarafta virüs var' diye bağırdı. Baba Hasan Hüseyin Türksoy, koronavirüs sebebiyle günlerdir çocuğunun evden çıkamadığını ifade ederek, 'Turan'ı dışarıya hava alması için çıkarttım ve dükkana getirdim. Dükkanın önündeki kolonya satış masasını görerek birden başına geçip kolonya almaları yöndün de çağrıda bulundu. Videoyu hem uyarıcı olması içinde hem de hatıra olsun diye sosyal medyaya yükledim' dedi. Minik Turan'ın yüzleri gülümseten ve koronavirüs salgınına karşı uyardığı videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Kaynak: DHA