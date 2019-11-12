Bilecik metropollerin "lavanta bahçesi" olmaya aday

12.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:36

İstanbul ve Ankara'ya 2 saatlik mesafede bulunan Bilecik'te, metropollerden gelen turist sayısını artırmak amacıyla lavanta bahçesi oluşturulacak.

Bilecik Valiliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, sanayiciler ile çiftçilerin destekleriyle kentte alternatif bitkilerin yetiştirilmesi çalışmaları kapsamında, merkeze bağlı Ulupınar köyünde kullanılmayan 33 dönümlük araziye lavanta dikilmesi kararlaştırıldı.

Vali Bilal Şentürk ve protokol üyeleri, köye gelerek Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş'tan lavanta bitkisinin dikimi ve bakımı hakkında bilgi aldı.

Ardından fidanları toprakla buluşturan Vali Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik'in İstanbul ve Ankara'ya yakınlığını avantaja çevirmek istediklerini ifade etti.

Bilecik topraklarının çok zengin bir yapısı olduğunu, kentte her ürünün yetiştiğini aktaran Şentürk, "Bilecik, Yüksek Hızlı Tren ile İstanbul'a 2 saat mesafede. Ankara da bir o kadar mesafede. Yaklaşık 30 milyonluk nüfusun orta noktasındayız. Son derece verimli toprakların olduğu, tarihi öneme sahip olan bir ildeyiz. Bu topraklarda yetişmeyen hiçbir ürün yok." diye konuştu.

"Lavanta önemli bir açılım kapısı olacak"

Şentürk, lavanta bölgesi oluşturulması çalışmasının AR-GE yöntemiyle uygulamaya konulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretim miktarını ve kalitesini artırarak ilin ekonomisine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz, tarımsal faaliyetlerimizi bunun üzerine kuruyoruz. Bugün de burada lavantayı deniyoruz. Bunu da çiftçi-sanayici el ele yapıyoruz. Çünkü lavanta, katma değeri yüksek olan bir ürün, çiçeğini satarak da değerlendirebiliriz ama yağını farklı alanlarda kullanarak da değerlendirebiliriz."

Lavanta'nın şehre ayrı bir renk katacağını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Bilecik, doğasının bakirliği ve lavantayla renklenen doğasıyla, mutlaka seyirlik ve ziyaret edilecek bir yer haline gelecek. Daha iyi bir çalışma sergilemek istiyoruz, kendimizle yarışıyoruz. İlimizi daha iyi bir noktaya getirmek için el birliğiyle çalışmak istiyoruz. İnşallah bereketli olacak. Bu ürün ilimizde önemli bir açılım kapısı olacak."

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da, Bilecik topraklarının, tarihi dokusu ve zenginliği ile dikkati çektiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Sanayicilerimizle köylülerimizi burada buluşturarak bir güzelliğe daha imza atıyoruz. Tarih boyunca gelen bu kokuları müşahhas hale getirip, lavanta gibi güzel kokan, güzel görüntü veren bir bitkiyi ilk defa şehrimizde toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerli topraklar, eminim ki bu bitkinin hakkını verecek."

Yağcı, Bilecik'in bundan sonra lavanta bahçeleriyle anılacağını sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise kırsal kalkınmayı, turizmi ve tarımdaki verimliliği artırmak istediklerini anlatarak, "Biz Bilecik olarak tüm illerin yakınındayız. Türkiye'nin yüzde 25'lik nüfusu buraya yakın mesafede bulunuyor. Biz de bu avantajı biraz daha ileriye taşımak istedik. Sanayicilerimiz de çiftçilerimiz de bu konuya güzel yaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA