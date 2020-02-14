: Bilecik merkezli suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

14.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:12

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesinde bir yılda 9 suça karıştığı belirlenen ve ceza evinde bulunan M.K.A'nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Bilecik, Eskişehir ve Rize'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda İ.K, N.T, T.D, A.Z.Y, İ.M. ve M.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 18 tabanca fişeği ve 35 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler Bilecik Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada ekipler, bir şüpheliyi daha yakalamaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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