Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı