Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2021 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın görev süresi 1 yıl uzatılırken, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz terfi alarak üsteğmen oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mansur Yavaş Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Filiz Akın Bülent Ersoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Akyüz terfi aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 13:47:44. #1.14#

title