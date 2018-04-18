Bilecik "Marmara'nın Parlayan Bir Yıldızı" Olma Yolunda

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kenttin turistik değerleri, turizme ilişkin hedefleri ve son dönemlerde turizmde elde edilen başarılara ilişkin değerlendirerek, şehrin "Marmara'nın Parlayan Bir Yıldızı" olma yolunda önemli adımlar katettiğini söyledi.

15- 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Yağcı, kent turizmini değerlendirdi. Bilecik'in hedefler doğrultusunda hızla ilerlediğini kaydeden Selim Yağcı, "Ülkemizin; yakın gelecekteki hedefleri başta olmak üzere önümüzdeki 30 yıla ilişkin planlamalar için üzerine düşenleri yapmaya hazır olan Bilecik'in bugün; etrafından 25 milyonluk nüfusa yakın olması, büyük sanayi kuruluşları, ekonomideki güçlü alt yapı ve tecrübesine ek olarak; doğal güzellikleri, yeşil alanları, çevre, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla birçok sektörde olduğu gibi turizmde de yeni yatırım ve teşviklerin merkezi konumunda bir şehir. Özellikle son yıllarda 'Marmara'nın Parlayan Bir Yıldızı' olma yolunda önemli adımlar kateden Bilecik, il ve ilçelerdeki sanayi kuruluşları, ham madde ve maden varlığı ile istihdamdaki büyümesi gibi önemli değerler ile yatırımcılar için büyük avantajlar barındırıyor. 2023 Türkiye'si hedeflerine büyük katkı sağlayan bir şehir olarak söz konusu sonuçlarının vermiş olduğu enerji ve sinerji ile çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Yine bu enerji ile Bilecik'e tarihi referanslarından almış olduğu kuvvetiyle ülkemiz ve dünyaya sesini en iyi şekilde duyurmaya çalışacak" dedi.

"Bilecik en büyük turizm destinasyonları arasına girdi"

Bilecik'te özellikle son dönemlerde turizme yönelik birçok çalışmanın gerçekleştirildiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, kentin en büyük turizm destinasyonları arasına girdiğini belirterek; "Tarihi ve kültürel yöndeki değerleri olmak üzere, doğal güzellikleri, yeşil alanları, güçlü, büyüyen ekonomisi ve sanayisi, çevre, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam eden Bilecik; bugün adına yakışır bir biçimde ekonomide, sanayide, ulaşımda, turizmde ve eğitimde Türkiye'nin 2023 vizyonunda geri kalmama adına var gücüyle çalışıyor. Bizler yönetim ve anlayış olarak, şehrimiz ve ülkemiz ile insanımıza nasıl daha faydalı ve verimli hizmetler verebiliriz, diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler, şehrimizin 20 yıllık, 30 yıllık geleceğini de baz alarak tasarladığımız yatırım ve hizmetlerimizi bir bir gerçekleştirmeye devam ediyor ve insanımızı bu anlamda da memnun ediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bizler 14 yılda şehrimize kazandırdığımız 100'ün üzerindeki büyük eseri hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğu ile çalışıyoruz. Bu yöndeki gayretimizi çok değerli hemşerilerimiz görüyor ve takdir ediyor. Diğer yandan Ülkemiz çapında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım ve ekibinin Türkiye Cumhuriyeti'ni başta ulaşım, ekonomi, sanayi, eğitim, sağlık, turizm olmak üzere birçok alanda getirdiği medeniyet ve gelişmişlik seviyesi, genel ve yereldeki siyasi çalışmalarımıza güç ve enerji veriyor" ifadelerini kullandı.

"Bilecik turizmde yatırım yapmak isteyenler için birçok avantaja sahip"

Bilecik'in avantajlı yönleriyle yeni yatırımcıları ağırlamaya hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Selim Yağcı, şunları kaydetti:

"Bilecik Belediyesi olarak düşüncemiz turizmin; yeni dönemde Bilecik'in birçok açıdan gelişmesine lokomotif olacağı şeklindedir. Bilecik Belediyesi olarak, son yıllarda turizme ilişkin gerçekleştirdiğimiz önemli yatırım ve çalışmalarımızın meyvelerini erkenden almaya başladık. Uluslararası Tiyatro ve Çocuk Festivalleri, Uluslararası Zirveler ve Oturumlar ile Kültür ve Kongre Turizminde önemli mesafeler kaydeden Bilecik; Harmankaya Kanyonu, Göletler, Kınık Çömlekçiliği, Eko Turizm, Şeyh Edebali Türbesi, Söğüt Şenlikleri, ile yurt içinden ve yurt dışından binlerce konuğu ağırlıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi metropol şehirlerin bağlantı ve uğrak yeri olan Bilecik, yılda binlerce yerli ve yabancı turisti, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi başta olmak üzere, ilçesi Söğüt'teki Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih Türbeleri ile birçok tarihi ve kültürel özelliği önde olan yerleri ziyaret ediliyor. Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve büyük bir beğeni ile karşılanan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, gerek yeşil alanları ile gerek diğer görsel öğeleri ile şehrin turizm hayatına çeşitlilik getiren eser, aynı zamanda bir eğitim projesi olarak büyük bir öneme sahip. Tüm bu yönleri değerlendirildiğinde Bilecik turizmde de yatırım yapmak isteyenler için birçok avantaja sahip bir şehir."

"Bilecik'imizin kalkınmasında turizm yeni lokomotiflerden biri olacak"

Bilecik'in özellikle son dönemlerde şehrin tanıtım ve turizmine yönelik çığır açacak projeleri gerçekleştirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Selim Yağcı, şehrin sahip olduğu turistik değerlerin kente katkı sağlayacak yeni lokomotiflerden biri olduğunu belirtti. Yağcı, "Bilecik Belediyesi eliyle tanıtım ve turizm alanında birçok önemli organizasyon ve buluşmaya ev sahipliği yapan Bilecik başta inanç turizmi olmak üzere şehrin doğal güzellikleri ve keşfedilmemiş yönleri ile cazibe merkezlerinden biri oldu. Doğal güzellikleri, yeşil alanları, çevre, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla yeni yatırım ve teşviklerin merkezi olan Bilecik, sahip olduğu bütün değerleri ile Bilecik gibi büyüyecek ve Marmara Bölgesi ve ülkemizin örnek şehirlerinde birisi olacak. Kentleşme oranında yüzde 30'u aşkın bir değere sahip olan Bilecik, bir yandan büyürken, diğer yandan doğal güzellikleri ve temiz çevresinden ödün vermeyecek. Yüzde 53'lük yeşillik oranıyla ülkemizin yeşili çok ilk şehirleri arasına giren Bilecik, yaşam endeksi verilerine göre insanların birçok hizmete ilişkin memnuniyet oranlarının yüzde 80'e yakın olduğu bir şehir. Bütün bu değerleri ile Bilecik ekonomi ve sanayide yeni cazip merkezlerden olurken, huzur ve doğal yaşantının da hakimiyetini kaybetmediği şehirler arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.

"Bilecik alternatif turizm kaynakları ile ön sıralarda yer alıyor"

Alternatif turizm kaynakları ile Bilecik'in turizmdeki geleceğinin parlak olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Selim Yağcı, "2018 yılının turizm yılı olarak belirlendiği ülkemizde Bilecik, bu yarıştaki yerinin çok önemli ve katkı sağlayacak şekilde olacağına inanıyoruz. Buna ilişkin olarak; alternatif turizm değerleri çok olan Bilecik; trekking, rafting, foto safari, offroad, martar safari, av turizmi, ekoturizm, paraşütçülük ve dağcılık gibi alternatif turizm imkanları ile Bilecik'in turizmdeki yerinin gelecekte parlak olacağını gösteriyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya gibi çevresinde 25 milyon nüfusa sahip metropol şehirlerin bağlantı noktası ve uğrak yeri olan Bilecik, yılda binlerce yerli ve yabancı turisti, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi başta olmak üzere, ilçesi Söğüt'teki Ertuğrul Gazi ve Dursun Fakih Türbeleri ile birçok tarihi ve kültürel özelliği önde olan yerleri ziyaret edildi" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK