Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)

VALİLİKTEN İFTAR VE SAHUR UYARISIEskişehir Valiliği artan koronavirüs vakalarının ardından iftar ve sahurlarda bir araya gelinmemesi konusunda uyarılarda bulundu.