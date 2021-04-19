Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)
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Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)

Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VALİLİKTEN İFTAR VE SAHUR UYARISIEskişehir Valiliği artan koronavirüs vakalarının ardından iftar ve sahurlarda bir araya gelinmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

VALİLİKTEN İFTAR VE SAHUR UYARISI

Eskişehir Valiliği artan koronavirüs vakalarının ardından iftar ve sahurlarda bir araya gelinmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan yapılan uyarıda, "Ev içi bulaşma oranlarının yükseldiği şu günlerde vatandaşlarımızın, iftar, sahur gibi sebeplerle misafir kabul etmemeleri gerekmektedir" denildi.


Bilecik- Kütahya üçgeninde vaka artış hızında yavaşlama görüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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