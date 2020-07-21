BİLECİK Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BİLECİK Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi

Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemiBİLECİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için iki ucu el şeklinde tahtadan yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

21.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:03

Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi

BİLECİK'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban pazarlarında sosyal mesafeye dikkat edilmesi için iki ucu el şeklinde tahtadan yapılan 'tokalaşmatik' kuruldu.

Bilecik Belediyesi kurban satış alanında yapılacak olan kurban alım satımlarında el temasının engellenmesi amacıyla ilginç bir yöntem geliştirerek pazar alanına tokalaşmatik kurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve el temasını engellemek için yapılan iki ucu tahtadan yapılan pazarlık istasyonu inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, çeşmeler, tuvaletler, dinlenme noktaları ve otopark alanı ile kurban satış alanının en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını belirtti.

Bilecik Belediyesi olarak pandemi nedeniyle kurban satış alanında gerekli tedbirlerin de alındığını ifade eden Şahin, 'Arkadaşlarımız kurban satış alanını tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde hazırladılar. Pazar alanındaki 80 ayrı noktada kurban satışı olabilecek. Temel ihtiyaçlar yanı sıra salgın nedeniyle yapılması gereken bütün çalışmalarımızı da yerine getirdik. Salgın için uymamız gereken kuralları hatırlatma ve hemşehrilerimizi gülümsetme amacıyla tokalaşmatik noktası kurduk. Çünkü pazarlık yapılırken tokalaşma geleneğimiz var bizim. Şimdiden bütün esnaf ve vatandaşlarımıza hayırlı alışverişler diliyorum' dedi.

BİLECİK Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti 3. Sayfa
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu 3. Sayfa
Son dakika: Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar'ın acılı babası konuştu
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Güncel
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Ebru Polat, Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili paylaşımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketledi
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
Halk otobüsüne parayla binemeyen yolcu, şoföre sinirlenip camları kırdı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mensur Işık Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Metin Arolat Acun Ilıcalı Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Rıza Çalımbay Tahir Karapınar
Daha Fazla Erkek Muğla Ak Parti Başakşehir
Şu an buradasınız: BİLECİK Kurban pazarlığına 'tokalaşmatik'li koronavirüs önlemi - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 18:26:50. #1.14#
title