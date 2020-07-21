Bilecik Kadın Futbol Takımı, normalleşme döneminde kent ormanını mesken tuttu TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek Bilecik Kadın Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla normalleşme sürecinde antrenmanlarını kentteki ormanlarda ve gölet çevresinde sürdürüyor.

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek Bilecik Kadın Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla normalleşme sürecinde antrenmanlarını kentteki ormanlarda ve gölet çevresinde sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan takım, salgın nedeniyle ara verdiği çalışmalarına sosyal mesafeye uyarak yeniden başladı.

Futbolcular, Bilecik-Eskişehir kara yolu kıyısında 53 hektar alanda yer alan Kent Ormanı ile şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Göleti civarında haftada 5 gün ikişer kez antrenman yapıyor.

Müdürlüğe bağlı Spor Eğitim Uzmanı Ozan Çağrı Gül yönetimindeki koşu, kondisyon, vücut gelişimi çalışmaları, Türkiye İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı'nın 18 yaşındaki oyuncusu Özlem Aktaş'ın da katılımıyla sürüyor.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında Bilecik Valiliği tarafından Sevgi Evlerinde kalan kızların futbol oynamalarına imkan sağlamak amacıyla başlatılan proje ile yola çıktıklarını söyledi.

Sporcuların kısa sürede kadın futbolunda söz sahibi bir takım olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Minik, yıldız ve genç takımımızın sporcularıyla çalışıyoruz. Doğa, bize spor alanı oldu. Salgın sürecinden dolayı sporcularımızı korumak açısından salonları kullanamıyoruz. Tüm tedbirlere uyarak doğada sezon başı yüklemelerini yapıyoruz. Antrenmanlarımıza devam etmek zorundayız. Çocukların fiziksel performanslarını ve dayanıklılıklarını sezon boyunca devam ettirmeleri için bunları yapmalıyız. Biz bu şehrin çocuklarına inanıyoruz, bu takımla sahalara çıkacağız."

Futbolcu Buket Aydın: "Doğada çalışmak çok iyi geliyor"

Oyunculardan 17 yaşındaki İrem Durmuş da ormanların kendilerine antrenman sahası olduğunu dile getirdi.

Hem eğlendiklerini hem de antrenman yaptıklarını anlatan Durmuş, "Bu spordan önce boks, atletizm ve voleybolu denedim ama en çok futbolda kendimi gördüm. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını anladım. Milli takıma girmek ve sporuma devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Buket Aydın da belirledikleri hedefe kentteki uygun her alanda emin adımlarla koştuklarını belirtti.

Atletizmle uğraştıktan sonra futbola yöneldiğini bildiren Aydın, "Doğada çalışmak çok iyi geliyor. Salonda ya da sahada çalışmaktansa doğada çalışmak daha iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA