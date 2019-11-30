Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti
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Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti

Bilecik'in İnhisar ilçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, 3 yıl önce görev yaptığı Sivas'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

30.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:42
Bilecik İnhisar Kaymakamı Yılmaz, Ulaş ilçesini ziyaret etti

'in ilçesi Kaymakamı Mahmut , 3 yıl önce görev yaptığı 'ın Ulaş ilçesini ziyaret etti.

Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret eden Yılmaz, İlbey'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ulaş ilçesini ve dostlarını unutmadığını belirten Yılmaz, "Ulaş'da güzel dostluklar edindik. Şu an farklı duygular yaşıyorum. Eski görev yaptığım bir ilçeye gelmekten çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: AA
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