Bilecik-İnegöl karayolu kara teslim oldu - Haberler
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Bilecik-İnegöl karayolu kara teslim oldu

Bilecik-İnegöl karayolu kara teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bilecik-İnegöl karayolu da adeta kara teslim oldu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bilecik ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Bilecik- İnegöl karayolu da adeta kara teslim oldu.

Bilecik, günlerdir beklenen kar yağışına nihayet kavuştu. Bu sabaha karşı lapa lapa yağmaya başlan kar, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Sabahın ilk ışıklarında adeta kara teslim olan Bilecik-İnegöl yoluna çıkan sürücüler zor anlar yaşarken, aracında kar lastiği olmayanlar büyük zahmet çekti. Gün içinde fazla kullanılmayan Bilecik-İnegöl karayolu adeta kardan görünmezken, bu yolu kullanan sürücüler geri dönerek alternatif yolları kullanamaya başladı.

Bu arada yolda kayan araçlar tek taraflı kazalara neden olurken, güzergah üzerindekiler köylüler sürücülere yardımcısı olmaya çalıştılar. - BİLECİK

Bilecik-İnegöl karayolu kara teslim oldu

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Bilecik, İnegöl, kar, Yerel, Haber

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