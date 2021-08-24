Bilecik'in 'Zafer Paşası' korgeneralliğe terfi etti
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Bilecik'in 'Zafer Paşası' korgeneralliğe terfi etti

Bilecik'in 'Zafer Paşası' korgeneralliğe terfi etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'te görev yaptığı sürede halk tarafından çok sevilen Halis Zafer Koç, korgeneralliğe terfi etti.

Bilecik'te görev yaptığı sürede halk tarafından çok sevilen Halis Zafer Koç, korgeneralliğe terfi etti.

2017 yılında Bilecik'te başarılı çalışmalara imza atan Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç'a, belediye tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edilmişti. Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı iken terfi ederek Tümgeneral olarak Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanlığı ataması ile Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığına getirilen Halis Zafer Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameyle korgeneralliğe terfi etti. Koç, Bilecik'te 5 yıl görev yapmıştı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın görev süresinin bir yıl daha uzatıldığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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