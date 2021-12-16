Bilecik'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

SÖĞÜT, BİLECİK (AA) - Bilecik'te yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kentin merkez, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün sabahtan itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Pazaryeri ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Güde, Sarıdayı, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinde de yağış etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan köylerde seyirlik görüntüler ortaya çıktı.