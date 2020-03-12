Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var
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Necati Şentürk, Bozüyük, Bilecik, Güncel

Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var

Linga tatlısı, Bilecik'in meşhur cevizi, pancar pekmezi gibi ilin kendine has ham maddelerden yapılması, ikincisi bir hikayesinin olmamasıyla biliniyor.

12.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:46
Bilecik'in unutulan lezzeti 'inga' tatlısının bir hikâyesi var

Linga tatlısı, Bilecik'in meşhur cevizi, pancar pekmezi gibi ilin kendine has ham maddelerden yapılması, ikincisi bir hikayesinin olmamasıyla biliniyor.


Bilecik Valiliğince, Bilecik'in tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turizme dönük değerlendirilebilecek mirasını ortaya çıkarmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan alan araştırmasında Bilecik'in unutulmuş bir tatlısı bulundu.


Linga tatlısının bir hikayesi var


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Necla Öztekin'in anlatımıyla, ilin bazı köylerinde bilinen ve yöre halkı tarafından geleneksel bir lezzet olarak tanımlanan "linga" adı verilen tatlı, proje kapsamında kayıt altına alınarak gün yüzüne çıkarıldı. Bu tatlıyı özel yapan Bilecik'in meşhur cevizi ve pancar pekmezi gibi ilin kendine has ham maddelerden yapılması, ikincisi bir hikayesinin olmaması ve en önemlisi gençlerin severek yaşatacağı geleneksel bir lezzet olmasıdır.


Necla Öztekin'in anlatımıyla linga tatlısı


77 yaşındaki Necla Öztekin, tatlının geçmişinin çok eskiye dayandığını ve geleneksel lezzeti Söğütlü olan kayınvalidesinden öğrendiğini anlatarak, tatlının hikayesini şu sözlerle anlattı:


"Ben bu tatlıyı kayınvalidemden gördüm. Kendisi Söğüt yöresindendir. Şimdi hazır tatlılar çok. Eskiden yokluk içinde evde olanla yetinilmiş. Çoluk çocuk tatlısız bırakılmamış. O zaman evlerde her zaman ne bulunur? Şeker yerine pancar pekmezi, un ve yağ, evde olanlarla çok ekonomik. Yarım saatlik iş. Bu damak değişikliği çocuklarımın çok hoşuna gidiyor. Ben hep yaparım."


"Ham maddesi pekmez ve ceviz ki onlar da Bilecik'te çok çeşitleri ile yapılan ürünler"


Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in kültür envanteri için yapılan alan çalışmalarında önemli kültürel değerlere ulaşıldığını bildirerek, projenin Bilecik'in tarihini ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarma açısından son derece önemli bir çalışma olacağına inandığını kaydetti. Vali Şentürk, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'in tarihin birçok önemli anılarına tanıklık yaptığını belirterek, şunları ifade etti:


"Bilecik'in zenginliklerini gelecek kuşaklara taşımak ve mevcut olan insan varlığıyla tanıyabilmek, tanıtabilmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak köylerimizin tamamının hikayelerini toparlayalım istedik. Bu hikayelerin içerisinden atasözleri, deyimler, maniler, yöresel yemekler, unutulmaya yüz tutmuş tatlar da tespit edelim ve halkımıza yeniden tanıtalım, İlimizin turizm alanındaki gelişmelerine katkı sağlayalım istedik. Çalışmalar kapsamında tespit ettiğimiz "Linga" tatlısının çok özgün bir tadı var. Doğal hali ile yapılması, nesillerden nesillere de yansıtılması önemli. Bunun hammaddesi pekmez ve ceviz ki onlar da Bilecik'te çok çeşitleri ile yapılan ürünler."


Vali Şentürk, yemek yarışması düzenleyeceklerini, yemek yarışmasında tanıtım amaçlı linga tatlısının da yapılacağını, daha geniş kitlelere ulaştırılarak sonrasında da bulacağı karşılıkla İlimizin özel bir damak tadı olarak insanların hizmetine sunacaklarını bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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