Bilecik'in Tarihi ve Yöresel Ürünleri Yörex Fuarında
Bilecik Belediyesi bu yıl 8’incisi düzenlenen Yörex yöresel ürünler fuarında yer aldı.
Bilecik Belediyesi bu yıl 8'incisi düzenlenen Yörex yöresel ürünler fuarında yer aldı.
Bilecik'in yöresel ürünleri, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu yöresel ürünler ve lezzetlerin tanıtıldığı fuarda ilimiz her yönüyle tanıtılıyor. Bu yıl 8'incisi düzenlenen fuarda ayrıca, "Bilecik Kırsalındaki Ekonomik Ürünlerin Coğrafi İşaretlenmesi ile Ulusal ve Uluslararası Boyutta Tanıtılması" projesi ile Bilecik adına Türk Patent Enstitüsü'ne coğrafi işaret başvurusu yapılan 10 farklı ürünün de tanıtılmasına imkan verecek.
Antalya Expo Center'da düzenlenen fuarın açılış töreni, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan ve ATB Başkanı Ali Çandır ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı fuar alanında yaptığı açıklamada, Bilecik Belediyesinin fuara damga vurduğunu belirterek, "Bu yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenlen Yöresel Ürünler Fuarı, ülkemiz ve dünyadan birçok şehrin üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el sanatı ve sanayi ürünlerini sergileme imkanı veriyor.İlimizin tarihinden kültürel değerlerine, yöresel lezzetlerinden doğal güzelliklerine kadar bir çok zenginliğinin tanıtıldığı fuarda Bilecik Belediyesi, gerçekleştirdiği faaliyetlerle damga vurdu. İlimizin tanıtılması ve turizmine ilişkin birçok yönden katkı sağlayan fuarda Bilecik Belediyesi tarafından 3 boyutlu hologram kıl çadırı, ilimize ait ayva ve nar lokumları, ceviz ezmesi, meşhur Osmanlı şerbetinin yanı sıra ilimizi tanıtıcı görseller ve materyaller 5 gün boyunca konukların beğenisine sunulacak" dedi.
"Standımızda bakanlarımızı ağırladık"
Açılan stantlarda bakanları ağırladıklarını belirten Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Büyük bir katılımın olduğu fuarda Dış İşleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Bilecik standını ziyaret etti. Toprağı seramik Bilecik'in toprağı çömlekçi ustaların elinde tanıtıldı. 13 Eylül 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da açılış programı ile başlayan fuarda Bilecik'imizin ilçesi Pazaryeri Kınık Köyünde çömlek ustası olan Salim Yaşar, tarafından çömlekler yapıldı. Standı ziyaret eden Bakanlarımız, çömlekçi usta Salim Yaşar ile fotoğraf çektirdi. İlimizi tanıtıcı materyallerin hediye edildiği fuarda Kayı armalı hediyelik paralar bastırıldı ve standı gezen konuklarımıza Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Osmanlı Şerbeti ve lokum ikram edildi" diye konuştu.
Konuşmaların ardından, Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, Kalkınma Bakanı Elvan'a, üzerinde Osmanlı Arması bulunan tabak ve çeşitli hediyeler takdim etti. - BİLECİK