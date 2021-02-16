Bilecik'in tarihi Belekoma Vadisi beyaza büründü

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Bilecik'te, "Beyler Beşiği" adıyla anılan ve tarihi yapıları barındıran Belekoma Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna tanıklık eden Bilecik'te, "Beyler Beşiği" adıyla anılan ve tarihi yapıları barındıran Belekoma Vadisi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte 3 gündür etkili olan kar sonrası açık hava müzesini andıran vadi, eşsiz görüntüler sunuyor.

Tarihi alanları kaplayan beyaz örtünün güzel manzaralar oluşturduğu bölge, drone ile görüntülendi.

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğünce birinci derecede sit alanı olarak tescillenen vadide, Şeyh Edebali ve Mal Hatun türbeleri, Orhangazi Camisi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Belekoma Kalesi, tarihi yarım minareler, saat kulesi ve belediye binası olarak kullanılan rüştiye mektebi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş