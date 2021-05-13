Bilecik'in simgesi "yıkık minareler" sessiz kalan kentte etkileyici manzaralar oluşturdu
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Bilecik'in simgesi "yıkık minareler" sessiz kalan kentte etkileyici manzaralar oluşturdu

Bilecik'in simgesi 'yıkık minareler' sessiz kalan kentte etkileyici manzaralar oluşturdu
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Kültür Sanat

Bilecik'te, Yunan işgali döneminde zarar gördüğü için terk edilen camisiz 5 minarenin kuş bakışı görüntüsü, kısıtlama günlerinde sakinleşen hayat koşullarıyla ilginç manzaralar oluşturdu.

Bilecik'te, Yunan işgali döneminde zarar gördüğü için terk edilen camisiz 5 minarenin kuş bakışı görüntüsü, kısıtlama günlerinde sakinleşen hayat koşullarıyla ilginç manzaralar oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde "tam kapanma" dolayısıyla sakinliğe bürünen Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprağı Bilecik'te bu sessizliği kuş cıvıltıları ve rüzgarın uğultusu bozdu.

"Eski Bilecik" veya "Yanıklar" olarak da bilinen arkeolojik sit alanında bulunan, kentin simgesi yıkık minarelerin drone ile yapılan çekimleri ise etkileyici manzaralar oluşturdu.

Yapılış tarihleri belirlenemeyen, sadece minareleri ayakta duran Osmangazi, Akkaldırım, Emirler ve Karacalar camilerinin Yunan işgali döneminde yıkıldığı biliniyor. 14'üncü yüzyıl başlarında yaptırılan Orhangazi Camisinin minaresi ise bu yapıdan 30 metre uzakta bir kayanın üzerinde duruyor. Yaklaşık 700 yıl önce bölge halkının ezanı daha rahat duyması için biraz daha yukarı inşa edilen bu minare de şehrin yıllardır yalnız minareleri arasında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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