Bilecik'in sevilen ismi Naciye Atak hayatını kaybetti
Bilecik'in sevilen isimlerinden Naciye Atak (69) hayatını kaybetti.
01.09.2020 19:22 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:26
Bilecik'in sevilen isimlerinden Naciye Atak (69) hayatını kaybetti.
Bilecik esnaflarından İsmet Atak'ın eşi, Anıl Atak ve Ajla Anı Atak Mutlu'nun anneleri önceki dönem CHP Kadın Kolları Başkanı Naciye Atak hayatını kaybetti. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip İmam Hatip Tatbikat Camisi'nden kaldırılarak Pelitözü Mahalle Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'de katıldı. - BİLECİK
Kaynak: İHA