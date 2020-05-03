Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday
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Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday

Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday
03.05.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:18

Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu Üyesi Züfer Cebe: "Bilecik'in adını her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer" "Korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeni ile boş kaldı"...

Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu Üyesi Züfer Cebe: "Bilecik'in adını her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"

"Korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeni ile boş kaldı"

BİLECİK - Bilecik'te bulunan Akkaya Şelalesi muhteşem manzarası ve doğası ile göz kamaştırırken, turizmcilerin gözdesi olmaya aday.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde dört mevsim doğa harikasının yaşandığı kuş sesleri arasında yeşilin her tonunun bulunduğu Akkaya Şelalesi doğa severlerin ziyaret ettiği başlıca yerler arasında yer alıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan şelale, turizmcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle getirilen yasakların kaldırılmasının ardından şelaleyi görmek için çok sayıda turist bölgeye bekleniyor.

" Bilecik'in adını her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu üyelerinin görüntülediği Akkaya Şelalesi Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik'e giriş çıkışların kısıtlanması ile sessizliğe büründü. Grup üyesi Züfer Cebe Akkaya Şelalesi için "saklı cennet" diye adlandırarak, "Akkaya Şelalesine bir çok çevre ilden ziyaretçiler geliyordu fakat son günlerde Korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeni ile boş kaldı. Akkaya Şelalesi hem görsel olarak hem de doğa zevkine düşkünlerin güzel bir gün geçirebileceği ve doğa yürüyüşü gerçekleştireceği yerlerden birisi. buraya gerekli yatırımlar düzenlemeler yapılırsa Bilecik'in adını her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer" dedi.

Bilecik'in saklı cenneti 'Akkaya Şelalesi' turizmcilerin gözdesi olmaya aday

Kaynak: İHA

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